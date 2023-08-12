Телебашня в иллюминациях, отклонение от климатической нормы: что произошло на Алтае

О похолодании в Сибири на выходных предупредили в Гидрометцентре России. Температура воздуха не поднимется выше +14..+20 градусов. Это примерно на пять градусов ниже климатической нормы, и будет сопровождаться продолжительными дождями, местами градом и сильными порывами ветра.

Вечером 12 августа — в 21:00 — на барнаульской телемачте включат праздничную иллюминацию. В этот день телемачте исполнится 60 лет. Увидеть нарядную телемачту можно с нескольких точек: на Змеиногорском тракте со стороны садов, в начале ул.Аванесова при подъеме на гору, на ул.Фомина (район перинатального центра «Дар»), в районе новостроек — с последних этажей многоэтажек, а также с высоток (например, ТЦ «Гулливер»).

В такую непогоду "порадовала" культурная программа — экстремалы могли под проливным дождем покататься по Оби на теплоходе.

При этом любители мягких и пушистых смело могут идти 12 по 13 августа в ДК Моторостроителей. Здесь пройдет выставка кошек. Можно будет посмотреть на породистых и ухоженных котиков со всей Сибири: мейн-кунов, персов, курчавых рексов, британцев, скоттиш-фолдов и многих других.

Перекрытие трассы. Оно, правда, состоится 14 августа. Но, согласитесь, лучше знать заранее о возможных подводных камнях в виде военных колон на федеральной трассе.