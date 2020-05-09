«Телеграфистка в нарушении всех инструкций открыла окно и прокричала: „Победа!“»: как в Сибири и на Алтае узнали о Победе

75 лет назад Советский Союз одержал победу над фашистской Германией. Как Сибирь встречала весть о победе — в материале altapress.ru.

Новосибирск

«9 мая в 08:00 утра было объявлено по радио о победе. Кто пришел на заводы к этому времени, тем было объявлено уже на заводах и сообщено, чтобы к 10:00 приходили на площадь Свердлова на общегородской митинг. От заводов формировались колонны, которые потекли в сторону площади. Там к 10:00 собралось около 150 тысяч человек», — цитирует info.sibnet сотрудника Музея Новосибирска Константина Голодяева.

Перед новосибирцами выступил первый секретарь обкома партии Михаил Кулагин с речью, которая заканчивалась словами: «Долгожданное свершилось!».

«Народ гулял, даже по пути на площадь люди пели и танцевали. И так в течение всего дня по всему городу праздновали победу. Кинотеатры крутили бесплатно фильмы, по городу шли бесплатные концерты, в театрах — спектакли. А 10 мая был обычный рабочий день все в том же жестком, практически военном, режиме, надо было восстанавливать страну», — говорит Голодяев.

В газете «Советская Сибирь» от 10 мая сообщается, что 9 мая на телеграфе в Новосибирске случился аншлаг. В самые разные уголки страны отправляли телеграммы с текстом: «С победой!». К 12 часам с телеграфа отправили 10 тысяч поздравительных телеграмм.

Первый Парад Победы. Москва , 24 июня 1945 года. из открытых источников в интернете

Красноярск

Известие о победе пришло в Красноярск в ночь на 9 мая. Телеграфистка, которая получила эту весть, не смогла сдержать радости и в нарушении всех инструкций открыла окно и прокричала: «Победа!». Весть мгновенно распространилась по Красноярску, уносясь все далее, в села.

А в 06:00 утра из динамиков радио раздался голос Юрия Левитана, который произнес долгожданные слова о капитуляции Германии. В цехах заводов, у станков, рабочие ночной смены обнимали и целовали друг друга, начались стихийные митинги. Раньше обычного оказался на ногах и остальной город.

В это утро красноярцы перестали говорить друг другу «здравствуйте». Даже незнакомые друг с другом люди сразу обнимались, по русскому обычаю целовались, пожимали руки и поздравляли с победой. Дети высыпали на улицу с флажками, молодые люди танцевали, взявшись за руки.

Буквально за час Красноярск приобрел праздничный вид, из окон и балконов развевались красные флаги. К шуму ликующей улицы присоединяется мощный гул заводских гудков.

Толпы горожан под весенним холодным ливнем шли по проспекту Сталина (ныне проспект Мира) на площадь Революции, где в 10 часов утра начался праздничный общегородской митинг. Десятки тысяч людей с портретами Сталина и красными флагами заполнили площадь. По официальным данным, на митинг собралось более 100 тысяч человек, столь массового мероприятия в Красноярске не было никогда.

Первый Парад Победы. Москва , 24 июня 1945 года. из открытых источников в интернете

Томск

О завершении войны томичи узнали по радио. Праздничный митинг 9 мая 1945 года состоялся на площади Революции (ныне Ново-Соборная). «Вот идет колонна заводских рабочих. Они только что от станка. Неважно, что замазаны куртки и руки покрыты машинным маслом. До самой последней минуты эти люди ковали победу над врагом. И это — их победа! Впереди колонны шесть девушек в замасленных комбинезонах несут каждая по букве из живых цветов. Из этих букв складывается слово, которое у всех на устах: „Победа“», — говорится в томской газете «Красное знамя» от 9 мая 1945 года.

Томичи несли красные полотнища с лозунгами: «Да здравствует 9 мая — праздник Победы!», «Да здравствует великий Сталин!», «Да здравствует Красная армия — победительница!».

На торжественный митинг собрались не только трудящиеся, но и военнослужащие из частей военного гарнизона. Их встречали овациями. «Вот молодой сержант ведет свое отделение. На груди его — орден Славы и медаль „За оборону Сталинграда“. Туда же на площадь спешит старушка. Поравнявшись с курсантами, она остановила сержанта. „Деточка, дай я тебя расцелую“. „Спасибо бабуся, в строю не полагается“. „Сегодня можно, сегодня Победа“», — сообщается в «Красноармейской звезде» от 10 мая 1945 года.

Первый Парад Победы. Москва , 24 июня 1945 года. из открытых источников в интернете

Горный Алтай

Когда 9 мая 1945 года по радио прозвучало обращение и люди в Ойротской автономной области (входила в состав Алтайского края, ныне Республика Алтай) узнали о том, что Советский Союз победил, практически все население Горно-Алтайска, не сговариваясь, отправилось на стадион, где начались массовые гуляния с песнями, танцами, речами. В районах, даже отдаленных и высокогорных, люди из колхозов потянулись в районные центры, где проходили такие же спонтанные митинги, выступали руководители районов, простые рабочие.

У жителей региона совершенно не было настроя на отдых после тяжелых трудов в военные годы, а наоборот был подъем: работать еще лучше, восстанавливать, возвращать все то, что было потеряно, утрачено, разрушено. Именно после победы в Ойротии и по всей стране началась новая волна стахановского движения.

Анна Карпова