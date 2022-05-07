Терапевт перечислил то, что нельзя делать в бане ради собственного здоровья

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев назвал два правила, которые помогут сделать поход в баню безопасным. Подробностями он поделился в беседе с радио Sputnik.

Так, медик заявил, что не нужно «насиловать» свой организм в парной, стараясь просидеть в ней как можно дольше. При первых признаках недомогания, слабости или затруднении дыхания, необходимо сразу же покинуть парную.

Также эксперт отметил, что нельзя долго находиться в парилке при температуре выше 95 градусов, даже если самочувствие позволяет провести в ней больше времени.

Вторым правилом медик назвал запрет на посещение бани после употребления алкоголя. По его словам, спиртное нарушает терморегуляцию организма, поэтому посещение парилки может быть опасно.

Чтобы избежать обезвоживания, Хухрев посоветовал пить как можно больше воды.