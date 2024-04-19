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Жизнь

«Ты что, сумасшедшая, ее уже не сыграть!». Как снимали новый фильм про ту самую Алису

18 апреля на большие экраны вышла новая картина «Сто лет тому вперед» по мотивам произведений Кира Булычева. Говорят, в ней есть все — и путешествие сквозь время и пространство, и поиски пропавшей мамы, и война с космическими пиратами, и спасение Вселенной. Пока вы планируете киносеанс на выходные, Altapress.ru и сеть кинотеатров «Киномир» делятся интересными фактами о фильме.

Кадры со съемок фильма «Сто лет тому вперед».
Кадры со съемок фильма «Сто лет тому вперед».
Предоставлено сетью кинотеатров «Киномир»
  • Режиссеры постоянно меняли время действия и возраст героев. В итоге сюжет был перенесен в 2024-й и теперь герои путешествуют на 100 лет вперед — в 2124-й.
  • Все 1500 кадров фильма «Сто лет тому вперед» были сняты за 54 смены (3 месяца), 700 из них — сложнопостановочные кадры с компьютерной графикой. Пост-продакшн графики длился 1 год, а работа над звуком — 2 года.
  • Проект консультировал писатель-фантаст, профессор и замдекана факультета машиностроения University of New Mexico, директор научно-образовательного центра Grande CARES Петр Воробьев.
  • Межгалактическим языком в фильме стал Ложбан — созданный в конце 1980-х экспериментальный язык, на котором удобно и разговаривать и, при желании, программировать.
  • Когда Даша Верещагина (сыграла Алису Селезневу) впервые посмотрела в детстве с бабушкой «Гостью из будущего», то сказала, что однажды сыграет Алису. На что бабушка ответила: «Даша, ты что, сумасшедшая, она уже есть, ее уже не сыграть».
  • Все образы инопланетян, созданные с помощью пластического грима, были вдохновлены насекомыми, растениями и грибами.
Кадры со съемок фильма «Сто лет тому вперед».
Кадры со съемок фильма «Сто лет тому вперед».
Предоставлено сетью кинотеатров «Киномир»
  • Александр Петров был утвержден на роль «Весельчака У» еще до написания сценария из-за своего заразительного смеха. Он также согласился на роль еще до прочтения сценария.

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