«Ты что, сумасшедшая, ее уже не сыграть!». Как снимали новый фильм про ту самую Алису

- Режиссеры постоянно меняли время действия и возраст героев. В итоге сюжет был перенесен в 2024-й и теперь герои путешествуют на 100 лет вперед — в 2124-й.
- Все 1500 кадров фильма «Сто лет тому вперед» были сняты за 54 смены (3 месяца), 700 из них — сложнопостановочные кадры с компьютерной графикой. Пост-продакшн графики длился 1 год, а работа над звуком — 2 года.
- Проект консультировал писатель-фантаст, профессор и замдекана факультета машиностроения University of New Mexico, директор научно-образовательного центра Grande CARES Петр Воробьев.
- Межгалактическим языком в фильме стал Ложбан — созданный в конце 1980-х экспериментальный язык, на котором удобно и разговаривать и, при желании, программировать.
- Когда Даша Верещагина (сыграла Алису Селезневу) впервые посмотрела в детстве с бабушкой «Гостью из будущего», то сказала, что однажды сыграет Алису. На что бабушка ответила: «Даша, ты что, сумасшедшая, она уже есть, ее уже не сыграть».
- Все образы инопланетян, созданные с помощью пластического грима, были вдохновлены насекомыми, растениями и грибами.
Кадры со съемок фильма «Сто лет тому вперед».
Предоставлено сетью кинотеатров «Киномир»
- Александр Петров был утвержден на роль «Весельчака У» еще до написания сценария из-за своего заразительного смеха. Он также согласился на роль еще до прочтения сценария.
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