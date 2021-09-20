Только один знак сможет достигнуть успеха в работе. Астрологический прогноз на 20−26 сентября

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Андрея Асабаева , барнаульского астропсихолога с более чем двадцатилетним стажем.

На этой неделе всем знакам зодиака можно расслабиться. Это самое удачный момент для отдыха. Хорошее время для того, чтобы собраться с мыслями, успокоиться и предаться размышлениям. Прекрасный период для планирования как на короткий, так и на длительный срок.

Овен

Овны на этой неделе многое узнают о себе. Осознание своей уникальности и индивидуальности позволит им стать более уверенными и независимыми людьми. Воспользуйтесь возможностями и добьетесь всего, чего так долго хотели.

Телец

Для Тельцов наступает момент для продвижения по карьерной лестнице. Постарайтесь быть более активными и деятельными на рабочем месте. Любая ваша инициатива будет поощряема. Старайтесь посвящать больше времени самообразованию и повышению своего профессионализма. Это сейчас важно как никогда.

Близнецы

На Близнецов может напасть волна подозрительности и мнительности. Эта неделя будет проверкой умения доверять миру. И от того насколько вы будете открыты и смелы в своих действиях и поступках зависит успех.

Работа в офисе. pixabay.com

Рак

Ракам давно пора приступать к решительным действиям. Вы уже засиделись в обороне. Вселенная ждет вашей активности. Начинайте реализовывать свои планы и мечты. Настал ваш час. Действуйте!

Лев

На Львов может напасть нерешительность и робость. Старайтесь идти навстречу своим страхам. Не сдавайтесь при первом поражении. Проявите постоянство и упорство, свойственные вашему знаку Зодиака. Помните что вы царь зверей!

Дева

Для Девы наступает период перенапряжения. Вы вдруг можете почувствовать, что нет сил даже подняться с постели и начать что-то делать. Это не лень! Это накопившийся стресс за долгие дни в работе и заботах. Начните наконец-то отдыхать и не думать по проблемах.

Весы

На Весов нахлынет влюбленность и эмоциональность. Все вокруг будет умилять и радовать. И если вам вдруг захочется творить, то обязательно займитесь этим. Могут получиться настоящие шедевры. Отдайтесь водовороту эмоций и чувств. Станьте спонтанными!

Улыбка. Радость. pixabay.com.

Скорпион

Если Скорпионы будут продолжать себя винить, то совсем дойдут до «ручки». От самобичевания никому нет никакой пользы. Постарайтесь сделать все, чтобы принять себя со всеми своими ошибками и промахами.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе нужно будет справиться с приступами жадности и скупости. Постарайтесь пожертвовать кому-то свои деньги, вещи или время. И самое главное — сделайте подарок себе любимым!

Козерог

Критика, даже конструктивная, без поддержки и похвалы разрушает других. Если Козероги будут забывать об этом, то останутся в одиночестве на этой неделе. Постарайтесь видеть в людях не только недостатки, но и преимущества.

Водолей

Водолеи, не стесняйтесь на этой неделе проявлять доброту и заботу о ближних. Не бойтесь быть отвергнутыми или неправильно понятыми. Всем вокруг не хватает вашего доброго участия и поддержки. Не бойтесь протягивать руку тому, кто в этом нуждается.

Друзья. Дружба. unsplash.com.

Рыбы

Рыбам на этой неделе нельзя уходить внутрь себя. Пусть мир узнает, как вам плохо и тяжело. И порадуется, когда вы переполнены счастьем. Будьте на этой неделе эмоциональными и естественными, конечно, насколько вы это можете себе позволить.