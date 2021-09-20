Только один знак сможет достигнуть успеха в работе. Астрологический прогноз на 20−26 сентября

На этой неделе всем знакам зодиака можно расслабиться. Это самое удачный момент для отдыха. Хорошее время для того, чтобы собраться с мыслями, успокоиться и предаться размышлениям. Прекрасный период для планирования как на короткий, так и на длительный срок.
Овен
Овны на этой неделе многое узнают о себе. Осознание своей уникальности и индивидуальности позволит им стать более уверенными и независимыми людьми. Воспользуйтесь возможностями и добьетесь всего, чего так долго хотели.
Телец
Для Тельцов наступает момент для продвижения по карьерной лестнице. Постарайтесь быть более активными и деятельными на рабочем месте. Любая ваша инициатива будет поощряема. Старайтесь посвящать больше времени самообразованию и повышению своего профессионализма. Это сейчас важно как никогда.
Близнецы
На Близнецов может напасть волна подозрительности и мнительности. Эта неделя будет проверкой умения доверять миру. И от того насколько вы будете открыты и смелы в своих действиях и поступках зависит успех.
Рак
Ракам давно пора приступать к решительным действиям. Вы уже засиделись в обороне. Вселенная ждет вашей активности. Начинайте реализовывать свои планы и мечты. Настал ваш час. Действуйте!
Лев
На Львов может напасть нерешительность и робость. Старайтесь идти навстречу своим страхам. Не сдавайтесь при первом поражении. Проявите постоянство и упорство, свойственные вашему знаку Зодиака. Помните что вы царь зверей!
Дева
Для Девы наступает период перенапряжения. Вы вдруг можете почувствовать, что нет сил даже подняться с постели и начать что-то делать. Это не лень! Это накопившийся стресс за долгие дни в работе и заботах. Начните наконец-то отдыхать и не думать по проблемах.
Весы
На Весов нахлынет влюбленность и эмоциональность. Все вокруг будет умилять и радовать. И если вам вдруг захочется творить, то обязательно займитесь этим. Могут получиться настоящие шедевры. Отдайтесь водовороту эмоций и чувств. Станьте спонтанными!
Скорпион
Если Скорпионы будут продолжать себя винить, то совсем дойдут до «ручки». От самобичевания никому нет никакой пользы. Постарайтесь сделать все, чтобы принять себя со всеми своими ошибками и промахами.
Стрелец
Стрельцам на этой неделе нужно будет справиться с приступами жадности и скупости. Постарайтесь пожертвовать кому-то свои деньги, вещи или время. И самое главное — сделайте подарок себе любимым!
Козерог
Критика, даже конструктивная, без поддержки и похвалы разрушает других. Если Козероги будут забывать об этом, то останутся в одиночестве на этой неделе. Постарайтесь видеть в людях не только недостатки, но и преимущества.
Водолей
Водолеи, не стесняйтесь на этой неделе проявлять доброту и заботу о ближних. Не бойтесь быть отвергнутыми или неправильно понятыми. Всем вокруг не хватает вашего доброго участия и поддержки. Не бойтесь протягивать руку тому, кто в этом нуждается.
Рыбы
Рыбам на этой неделе нельзя уходить внутрь себя. Пусть мир узнает, как вам плохо и тяжело. И порадуется, когда вы переполнены счастьем. Будьте на этой неделе эмоциональными и естественными, конечно, насколько вы это можете себе позволить.
Справка
Андрей Асабаев — астропсихолог с более чем двадцатилетним стажем, профессиональный астролог. Основатель первого в регионе центра ведической астрологии. Автор курсов по ведической астрологии и астропсихологии. Тренер духовного и личностного роста.