Толстый аллигатор рванул от полицейских и застрял под патрульной машиной

Полиция Флориды сообщила в соцсети, что аллигатор пытался убежать от правоохранителей.

Рептилия попыталась заползти под патрульную машину и застряла под ней, пишет «Интерфакс».

«Мы рады сообщить, что аллигатор был благополучно извлечен, и автомобиль не получил необратимых повреждений!» — говорится в сообщении полицейских.

Был ли аллигатор перемещен на дикую природу или выпущен на месте происшествия — не уточняется.

Ранее сообщалось, как гигантский крокодил выпрыгнул из канала и утащил лабрадора с туристической тропы.

Между тем известный российский телеведущий Николай Дроздов рассказал о схватке, в которой он выбил зубы крокодилу.