Толстый аллигатор рванул от полицейских и застрял под патрульной машиной

Рептилия попыталась заползти под патрульную машину и застряла под ней, пишет «Интерфакс».
«Мы рады сообщить, что аллигатор был благополучно извлечен, и автомобиль не получил необратимых повреждений!» — говорится в сообщении полицейских.
Был ли аллигатор перемещен на дикую природу или выпущен на месте происшествия — не уточняется.
Ранее сообщалось, как гигантский крокодил выпрыгнул из канала и утащил лабрадора с туристической тропы.
Между тем известный российский телеведущий Николай Дроздов рассказал о схватке, в которой он выбил зубы крокодилу.