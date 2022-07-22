22 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Толстый аллигатор рванул от полицейских и застрял под патрульной машиной

Полиция Флориды сообщила в соцсети, что аллигатор пытался убежать от правоохранителей.

Крокодил.
Крокодил.
СС0

Рептилия попыталась заползти под патрульную машину и застряла под ней, пишет «Интерфакс».

«Мы рады сообщить, что аллигатор был благополучно извлечен, и автомобиль не получил необратимых повреждений!» — говорится в сообщении полицейских.

Был ли аллигатор перемещен на дикую природу или выпущен на месте происшествия — не уточняется.

Ранее сообщалось, как гигантский крокодил выпрыгнул из канала и утащил лабрадора с туристической тропы.

Между тем известный российский телеведущий Николай Дроздов рассказал о схватке, в которой он выбил зубы крокодилу.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость