Толя Бык. Как физрук стал красноярским авторитетом и за что его осудили

Анатолий Быков родился 17 января 1960 года в Ельцовке Иркутской области.
В 1987-м он он окончил Красноярский пединститут по специальности «физвоспитание».
Быков преподавал в школе, работал на заводе, а в начале 1990-х создал компанию «Строительство, технологии, металл». В 1992 году стал обладателем 10% акций КрАЗа (Красноярского алюминиевого завода) и позже увеличил долю до 28%.
К 1998-му акционер занял должность председателя заводского совета директоров. Впоследствии его нарекли «самым авторитетным человеком в Красноярске», прозвали Толей Быком и «Челентано».
Анатолия Быкова неоднократно избирали в заксобрание Красноярского края. В последний раз в 2011 году.
В 1999-м бизнесмен-политик мог быть вторым в списке ЛДПР на выборах в Госдуму, но скрыл, что в его собственности — джип и недвижимость.
В 2013 году возглавил региональное отделение политической партии «Патриоты России», которое на выборах в городской совет депутатов Красноярска получило 25,62% голосов избирателей.
В лихих 1990-х у Толи Быка возник конфликт с красноярским губернатором Александром Лебедем.
Лебедь провел проверку против депутата и возбудил дело о занижении энерготарифов в пользу КрАЗа.
Но на этом обвинения не закончились. Выяснилось, что Анатолий Быков может быть причастен к убийству бизнесмена Олега Губина.
«Челентано» бежал в Венгрию. Там в сентябре 1999-го его задержали и этапировали в Россию.
В июне 2002 года Быкова Мещанский суд Москвы приговорил Толю Быка к 6,5 годам условно — уже за организацию покушения на бизнесмена Вилора Струганова (Пашу Цветомузыку).
Весной 2020 года суд отправил Анатолия Быкова в СИЗО. Мужчину подозревали в заказе убийств бизнесменов Александра Наумова и Кирилла Войтенко, входивших в его же преступную группу.
Произошло двойное убийство в 1994-м.
Следствие провело очную ставку с другими участниками дела: Татаренковым, который дал показания против «Челентано», и исполнителем убийства Бакуровым.
Татаренкова приговорили к 13 годам лишения свободы, Бакурова — к пожизненному сроку.
Задержание Быка прокомментировал член научно-консультативного совета Следственного комитета Иван Соловьев: «Быков — предприниматель очень авторитетный, под стать методам, которые он использовал. Странно, что, имея такую историю, он не уехал на ПМЖ куда-нибудь подальше, за границу. Очевидно, был уверен, что сюрпризов из прошлого быть уже не может. Но ошибся».
В сентябре 2021-го экс-депутата приговорили к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Ранее обвиняющая сторона запросила наказание в виде 14 лет 11 месяцев лишения свободы.
Отметим, что в отношении Анатолия Быкова продолжают рассматривать уголовные дела: о подстрекательстве к наемному убийству, руководстве преступной группировкой и уклонении от уплаты налогов.