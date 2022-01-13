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Жизнь

Томенко ликвидировал «в целях оптимизации» главный туристический центр Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о ликвидации «Алтайтурцентра», сообщает «Политсибру».

Виктор Томенко
Виктор Томенко
Анна Зайкова

Постановление о ликвидации КГБУ «Туристический центр Алтайского края» Томенко подписал 10 января.

«В целях оптимизации деятельности краевых государственных учреждений», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Ликвидация «Алтайтурцентра», скорее всего, связана с зарегистрированной 6 декабря автономной некоммерческой организацией (АНО) «Алтайтурцентр».

Руководителем новой организации, которая возьмет на себя функции ликвидированного учреждения, стала Александра Томашевич.

Томашевич — руководитель «СК-тур» (Pegas Touristik). Ранее возглавляла Алтайскую региональную ассоциацию туризма (АРАТ), сейчас входит в состав правления.

Напомним, в августе 2021 года руководитель КГБУ «Алтайтурцентр» Денис Ивлев покинул пост по собственному желанию — за день до приезда в регион главы Ростуризма.

«Алтайтурцентр» занимался продвижением туристического бренда Алтайского края, оказывал услуги в сфере туризма, проводил мероприятия и туры, разрабатывал маршруты и так далее.

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