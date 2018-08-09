Томенко ответил архитектору Дерингу на вопрос о будущем сереброплавильного завода в Барнауле

Архитектор Александр Деринг обратился с вопросом в предвыборный штаб Виктора Томенко. Он попросил врио губернатора Алтайского края обратить внимание на сереброплавильный завод и весь район исторической части Барнаула. О своем письме Деринг сообщил на странице в Facebook.

Архитектор написал, что «сохранившийся комплекс заводских зданий 18 — начала 20 веков представляет для города самую главную ценность, так как своему рождению Барнаул обязан именно этому месту». Деринг попросил главу Алтайского края обратить внимание на эту территорию.

У меня к вам большая просьба — включить в план развития столицы Алтайского края как одну из главных стратегий — исторические кварталы Барнаула и разработать действительно реальный план действий, наполненный экономическим смыслом, который придаст импульс развитию. А территория Барнаульского сереброплавильного завода — это жемчужина города, которая требует особого внимания, — пишет архитектор

Территория сереброплавильного завода. Май 2018 года. altapress.ru

В ответе из штаба Дерингу сообщили, что Томенко очень важно, чтобы каждый желающий житель региона смог внести свое предложение в программу развития Алтайского края.

Мнения людей о том, какие направления развития должны быть приоритетными и какие проблемы следует решить в первоочередном порядке, станут основой моей программы, — сказано в письме из штаба Томенко.

Там добавили, что власть должна делать то, что нужно людям и поблагодарили за неравнодушие к судьбе края.

Напомним, в конце мая компания «Матч» успешно прошла публичные слушания, которые позволят ей сформировать участок Барнаульского сереброплавильного завода и по сути заняться реставрацией памятника. «За» проголосовали 2/3 участников из зарегистрированных 225.