Томенко показал, как делает прививку от гриппа и на неделю пропал из Instagram

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко уже неделю, что довольно странно, ничего не публиковал в своем Instagram .

На данный момент последняя губернаторская запись датирована 3 сентября. Томенко поделился видео, на котором ему делают укол отечественной вакциной от гриппа.

После этого глава региона уже неделю не публикует свои заметки. При этом, как правило, ранее появлялись они с периодичностью в 3−5 дней.

Спешим успокоить, Томенко чувствует себя хорошо. Так, 9 сентября он встретился с депутатом Госдумы Владимиром Шамановым и обсудил «оборону социально-экономического развития Алтайского края».

«Шаманов отметил, что в преддверии подготовки бюджета России на 2021 год намерен сверить часы с руководством Алтайского края по вопросам бюджетной обеспеченности региона», — рассказали в местном правительстве.

Так что интересная социально-политическая жизнь у главы региона продолжается. Вот только времени на подписчиков не остается, а рассказать есть что.

«Инстаграм, конечно, затягивает, но требует много времени. Все мы знаем, что „нельзя объять необъятное“», — ранее писал губернатор, когда рассказывал о желании делиться с подписчиками своими реакциями.

Однако соцсеть все-таки надо бы подтянуть — в этом уверены эксперты, которые накануне проанализировали Instagram-аккаунты глав регионов «на предмет эффективности использования современных средств коммуникации с гражданами».

«В пятерку худших попал аккаунт губернатора Алтайского края Виктора Томенко, а также глав Кабардино-Балкарии, Свердловской, Белгородской и Архангельской областей», — показал результат анализа.

Первые публикации Виктора Томенко в Instagram. www.instagram.com/gubernator_tomenko/

Напомним, свой аккаунт в Instagram Томенко завел в декабре 2018 года, первую запись он посвятил поездке в электричке до места открытия горнолыжного сезона. Блины не пек, но было весело.

Через год, в сентябре 2019-го, эксперты подсчитали, сколько накопилось «мертвых душ» в Instagram главы региона.

«Губернатор Алтайского края Виктор Томенко со своим Instagram оказался на 40 месте из 68 в таблице по ботам — у него их 27%", — пришли к выводу в Центре политической конъюнктуры.

Ранее главу региона предложили оштрафовать за нарушение масочного режима на «послеканикульной» сессии АКЗС. Причем, на съезде отдохнувших депутатов Томенко был «в двух вариантах» — в маске и без маски. Однако почему-то привязались ко второму «форм-фактору»