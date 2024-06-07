Топ-5 модных пляжных трендов на лето 2024

Чем разнообразить повседневный образ в городе или на пляже, на какие цвета обратить внимание расскажет altapress.ru

Обновляем свой гардероб к летнему сезону и создаем стильные образы. Некоторые уже пакуют чемоданы, чтобы первым рейсом отправиться на море, а другие постепенно планируют путешествие на юг в кругу семьи и друзей.

Очки с цветными стеклами

Возвращаемся к трендам нулевых и приобретаем как минимум одну пару солнцезащитных очков с яркой и широкой оправой, а также цветными линзами. Выбирайте смелые оттенки: зеленый, розовый, фиолетовый, красный, оранжевый или синий. Эти аксессуары будут уместны и в городских образах, добавляя дерзости строгим пиджакам и спортивным костюмам.

Тренды лета 2024. Сайт ЦУМа

Вырезы

Пляжный сезон невозможно представить без нарядов с вырезами. Можно начать с ярких платьев, которые открывают бока, имеют спущенные плечи или оголенную спину, а также дополнены глубокими разрезами. Платья могут быть как однотонными, так и с принтом — например, в горошек или с цветочным узором.

Для самых смелых и стильных девушек мировые бренды предлагают купальники и боди с эффектными вырезами на груди, бедрах и талии.

Тренды лета 2024. Сайт ЦУМа

Прозрачность

Прозрачность можно уверенно назвать классикой — уже несколько лет она остается одним из главных трендов как в осенне-зимних, так и в весенне-летних коллекциях. Если вы рассматривали «голые» юбки и платья, то пляжный отдых станет отличным поводом, чтобы воплотить этот тренд в жизнь.

Стоит обратить внимание на цветные и принтованные гольфы и колготки из тонкого капрона, которые стали обязательным атрибутом стильного образа в 2024 году.

Тренды лета 2024. Сайт ЦУМа

Крупные украшения

Крупные серьги-кольца, широкие браслеты, массивные перстни и эффектные колье — сочетайте эти украшения с парео, «голыми» пляжными платьями, мужскими рубашками и купальниками. Они добавят изюминку любому наряду и помогут расставить акценты в образе.

Тренды лета 2024. Сайт ЦУМа

Яркие цвета

Этим летом модные бренды предлагают отказаться от пастельных оттенков в пользу ярких и кислотных цветов. Самые смелые модницы могут попробовать носить одежду таких цветов, например, кожаный пиджак, укороченный топ или юбку.

Если вы не готовы полностью обновить свой гардероб акцентными вещами, можно добавить стильные аксессуары: плетёные кожаные сумки, очки в стиле нулевых или резиновые клоги.

Тренды лета 2024. Сайт ЦУМа

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