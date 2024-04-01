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Жизнь

Трагедия в Михайловском, пробка на ж/д. Что произошло в Алтайском крае 1 апреля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 1 апреля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ В регионе продолжает действовать режим ЧС из-за паводка. Больше всего затопленных домов — 431, — в Михайловском районе. Там 40 лет не было такого подтопления.

◆ Там же, в Михайловском районе, 6-летний мальчик погиб, утонув в траншее, вырытой для прохода протока воды. Возбуждено уголовное дело.

◆ Движение по еще одной алтайской трассе ограничили из-за паводка: перекрыта дорога между Славгородом и поселком Бурсоль.

◆ Из-за перегруженности железной дороги в восточном направлении зернопереработчики из Алтайского края не могут отправить вагоны с мукой и крупой. Задержки огромные, вагоны «толпятся» на станциях, владельцы платят штрафы.

◆ Синоптики сообщили, что уже с 4 апреля в Барнауле ожидается до +17 градусов.

◆ С апреля 2024 года в России изменится призывной возраст, экзамены на водительские права станут проще, а жильцов многоквартирных домов попробуют защитить от шумных соседей. Главное — в нашем обзоре.

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