Трагедия в Михайловском, пробка на ж/д. Что произошло в Алтайском крае 1 апреля

◆ В регионе продолжает действовать режим ЧС из-за паводка. Больше всего затопленных домов — 431, — в Михайловском районе. Там 40 лет не было такого подтопления.
◆ Там же, в Михайловском районе, 6-летний мальчик погиб, утонув в траншее, вырытой для прохода протока воды. Возбуждено уголовное дело.
◆ Движение по еще одной алтайской трассе ограничили из-за паводка: перекрыта дорога между Славгородом и поселком Бурсоль.
◆ Из-за перегруженности железной дороги в восточном направлении зернопереработчики из Алтайского края не могут отправить вагоны с мукой и крупой. Задержки огромные, вагоны «толпятся» на станциях, владельцы платят штрафы.
◆ Синоптики сообщили, что уже с 4 апреля в Барнауле ожидается до +17 градусов.
◆ С апреля 2024 года в России изменится призывной возраст, экзамены на водительские права станут проще, а жильцов многоквартирных домов попробуют защитить от шумных соседей. Главное — в нашем обзоре.
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