28 мая
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Жизнь

Травоядных рыб из Адыгеи поселили в алтайском озере для его очистки

50 тысяч мальков белого амура выпустили в озеро в селе Шахи в Павловском районе Алтайского края, сообщило региональное министерство природы. О зарастающем водоеме ранее местные жители пожаловались губернатору на прямой линии.

Мальков выпустили в зарастающее озеро в Шахах.
Мальков выпустили в зарастающее озеро в Шахах.
Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края

Глава региона поручил минприроды разобраться — специалисты обследовали озера и решили для очистки использовать травоядных рыб.

А конкретно — мальков белого амура. Водная растительность — его главная пища.

Эксперты говорят, что масса одного малька составляет не более 1,5 мг, но в процессе роста эта рыба может набрать вес до 40 кг.

Мальки выращены в рыбопитомнике Республики Адыгея. В Алтайский край их доставили в специальном полиэтиленовом мешке.

«Белый амур — главный природный мелиоратор для борьбы с водной растительностью, который питается только водными растениями и отличается прожорливостью и быстротой роста. За сутки рыба съедает больше корма, чем весит сама. За год она прибавляет в длине до 10 сантиметров. Наличие этой рыбы в водоеме способствует его незарастанию», — рассказал начальник отдела водных биологических ресурсов минприроды края Сергей Дегтярь.


На следующе неделе в озеро выпустят еще 50 тысяч мальков сазана. Он тоже будет способствовать уменьшению объема нежелательной растительности. Вырастили его в алтайском питомнике «Рыбный мир».

Чтобы этот малек нормально развивался, необходимо проводить аэрацию зимой для предотвращения замора рыб. А это невозможно без «хозяина». Поэтому местному руководству посоветовали найти инвестора, чтобы наладить рыбоводный участок.

Ранее предприниматель из Алейского района Иван Белоруков за несколько лет сделал из пересыхающего водоема богатое зарыбленное озеро. Сейчас он поставляет раков по всей России и планирует заняться искусственным разведением членистоногих.

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