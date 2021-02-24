Трехдневная рабочая неделя в Алтайском крае начинается с сильного потепления и снегопадов

«Снег, метели, местами по югу сильный снег, гололедные явления, налипание мокрого снега. В утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица», — говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра на среду, 24 февраля.
Дневные температуры в крае составят 0…-5 градусов местами по югу будет +1…+6 градусов.
Ветер восточный, 4−9 метров в секунду, местами порывы до 19 метров.
В Барнауле также ожидается снег. Дневные температуры в краевой столице составят −2…−4 градуса. Ветер восточный, 4−9 метров в секунду.