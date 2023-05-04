Трезвые, как стеклышко. Алтайский орнитолог развеял миф о "пьяных" свиристелях

Жители Барнаула этой весной стали часто находить так называемых «пьяных» свиристелей. Ходит слух, что птицы объедаются забродивших за зиму ягод и впоследствии лежат замертво на земле, где до них добираются кошки. И люди, которые принимают их за мертвых.

Этот феномен вызвал много интереса и распространился в социальных сетях, где пользователи делятся фотографиями и видео этого невероятного явления.

Многие смеются и делятся своими собственными теориями, объясняющими причины "пьянства" свиристелей. Однако это явление имеет и более серьезные последствия.

Известный алтайский орнитолог Алексей Эбель опроверг теорию «пьяных» птиц и объяснил, в чем проблема и как помочь пернатым.

«В наших ягодах и яблоках нет столько сахаров, чтобы после брожения в них было достаточно спирта для опьянения хоть свиристеля, хоть человека», - сказал Эбель.

Свиристели в Барнауле. Предоставлено altapress.ru

По его словам, птицы банально бьются о стекла нижних этажей, особенно там, где есть деревья, отражающиеся в этих стеклах. Получая черепно-мозговые травмы, они гибнут или сразу, или какое-то время еще мучаются. Очень незначительное количество особей выживает после таких ударов.

Помочь птицам, уже получившим черепно-мозговую травму, ничем особо нельзя. Однако ее можно предотвратить, устранив отражения в окнах. Например, подсветить их изнутри или наклеить что-то на них снаружи - светлые полосы или наклейки любой формы.

Лилия Попова.