Трезвые, как стеклышко. Алтайский орнитолог развеял миф о "пьяных" свиристелях

Этот феномен вызвал много интереса и распространился в социальных сетях, где пользователи делятся фотографиями и видео этого невероятного явления.
Многие смеются и делятся своими собственными теориями, объясняющими причины "пьянства" свиристелей. Однако это явление имеет и более серьезные последствия.
Известный алтайский орнитолог Алексей Эбель опроверг теорию «пьяных» птиц и объяснил, в чем проблема и как помочь пернатым.
«В наших ягодах и яблоках нет столько сахаров, чтобы после брожения в них было достаточно спирта для опьянения хоть свиристеля, хоть человека», - сказал Эбель.
По его словам, птицы банально бьются о стекла нижних этажей, особенно там, где есть деревья, отражающиеся в этих стеклах. Получая черепно-мозговые травмы, они гибнут или сразу, или какое-то время еще мучаются. Очень незначительное количество особей выживает после таких ударов.
Помочь птицам, уже получившим черепно-мозговую травму, ничем особо нельзя. Однако ее можно предотвратить, устранив отражения в окнах. Например, подсветить их изнутри или наклеить что-то на них снаружи - светлые полосы или наклейки любой формы.
Лилия Попова.