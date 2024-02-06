Три мощных вспышки спровоцировали геомагнитный шторм. Космический вихрь несет потоки частиц

Космический ветер принесет потоки заряженных частиц к Земле 7 февраля, пишет "МК".
Метеозависимым людям лучше приготовиться заранее к космической атаке.
Здоровье
Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы.
Как защититься:
- не употреблять спиртное,
- пить больше воды или успокаивающий чай, желательно, — с мятой или мелиссой.
В такие дни лучше всего соблюдать нехитрые правила и тогда космическая атака пройдет незаметней.
Точная электроника
Бури могут вывести из строя электронную технику. В такие дни наблюдаются нарушение связи, а также некачественный телесигнал, а на экране точечно появляются пятна, разукрашенные всеми цветами спектра.
Облучение
Бури могут привести к радиационному облучению космонавтов, пассажиров и экипажей реактивных самолетов.
Радиация
Солнечная радиация — электромагнитное и корпускулярное излучение Солнца. Термин не означает радиацию в «бытовом» смысле этого слова (ионизирующее излучение). Однако ВОЗ признала солнечную радиацию достоверным канцерогеном.
До земной поверхности солнечная радиация доходит в виде прямых и рассеянных лучей.
Между тем мощная вспышка произошла на Солнце.
Вспышка продлилась 61 минуту. От нее произошло вторжение в околоземное космическое пространство: нарушилась коротковолновая радиосвязь.
Также мощная вспышка Х2.87 разорвала плазму Солнца. Это сильнейшая вспышка за последние шесть лет.
Ранее внезапно произошло изменение класса затяжной магнитной бури.
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