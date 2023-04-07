Три тысячи барнаульцев останутся без горячей воды и отопления 7 апреля

Горячую воду и отопление временно отключат на нескольких улицах Барнаула. Без воды и тепла останутся почти 3 тыс. барнаульцев. Об этом сообщает СГК.

Горячую воду и отопление отключат в связи с заменой трубопроводов по ул. Г. Исакова, 174, Павловский тракт, 102 и ул. Смирнова, 81.

На всех объектах ведутся земляные работы. После сотрудники СГК собираются приступить к перекладке запланированных участков.

Работы на Павловском тракте завершат к 14:30, на Г. Исакова — к 16:00, на ул. Смирнова — к 18:00.

На время ремонта отопление и горячую воду отключат у 2748 горожан по следующим адресам:

Г. Исакова , 172 , 174 ( ГВС).

172 174 ГВС). Малахова , 65 , 63 , 128 ( ГВС).

65 63 128 ГВС). Павловский тракт 102 , 86 ( ГВС).

86 ГВС). Смирнова 81 , 83 ( ГВС и отопление).

83 ГВС и отопление). Э. Алексеевой 25 ( ГВС и отопление).

ГВС и отопление). Г. Исакова , 168 , 168а , 170 , 172 , 174 ( отопление).

168 168а 170 172 174 отопление). 1-й Мирный 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14 , 16 , 18 , 20 ( отопление).

6 8 10 12 14 16 18 20 отопление). 2-й Мирный 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 ( отопление).

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 отопление). Солнцева 19 , 21 , 23 , 25 , 27 , 29 , 31 , 33 , 35 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 , 46 , 48 , 50 , 52 , 54 ( отопление).

21 23 25 27 29 31 33 35 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 отопление). 3-й Мирный 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 ( отопление).

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 отопление). 4-й Мирный 1 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 17 , 19 , 21 , 23 , 25 , 27 , 29 , 31 , 33 , 35 , 37 , 39 ( отопление).

Ранее стало известно, когда пройдут гидравлические испытания теплых сетей на прочность и плотность в Барнауле.