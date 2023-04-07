Три тысячи барнаульцев останутся без горячей воды и отопления 7 апреля

Горячую воду и отопление отключат в связи с заменой трубопроводов по ул. Г. Исакова, 174, Павловский тракт, 102 и ул. Смирнова, 81.
На всех объектах ведутся земляные работы. После сотрудники СГК собираются приступить к перекладке запланированных участков.
Работы на Павловском тракте завершат к 14:30, на Г. Исакова — к 16:00, на ул. Смирнова — к 18:00.
На время ремонта отопление и горячую воду отключат у 2748 горожан по следующим адресам:
- Г. Исакова, 172, 174 (ГВС).
- Малахова, 65, 63, 128 (ГВС).
- Павловский тракт 102, 86 (ГВС).
- Смирнова 81, 83 (ГВС и отопление).
- Э. Алексеевой 25 (ГВС и отопление).
- Г. Исакова, 168, 168а, 170, 172, 174 (отопление).
- 1-й Мирный 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 (отопление).
- 2-й Мирный 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (отопление).
- Солнцева 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 (отопление).
- 3-й Мирный 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (отопление).
- 4-й Мирный 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 (отопление).
Ранее стало известно, когда пройдут гидравлические испытания теплых сетей на прочность и плотность в Барнауле.