17 мая
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Жизнь

Троицкий район остался без врачей. Более 300 селян просят Евгению Боровикову помочь спасти местное здравоохранение

«В ЦРБ Троицкого района нет невропатолога, эндокринолога, дерматолога, ЛОРа, кардиолога и прочих узкопрофильных специалистов, не хватает терапевтов, — пишут жители села Троицкое в обращении к депутату АКЗС Евгении Боровиковой. — А теперь заявление на увольнение подали хирург и его супруга терапевт».

Медицина. Врач.
Медицина. Врач.
CC0

По словам заявителей причиной тяжелой кадровой ситуации в центральной районной больнице является конфликт специалистов с главным врачом — Фадиным К.Н. «Главврач прилагает все усилия для того, чтобы не придать огласке тот факт, что районная больница в очередной раз теряет кадры по его вине», — пишут селяне. Однако, его усилий оказалось недостаточно. Депутат АКЗС Евгения Боровикова получила сразу два обращения из Троицкого, в котором люди умоляют помочь им спасти больницу, а также инициировать полную аудиторскую проверку в КГБУЗ «Троицкая ЦРБ» на предмет дефицита кадров, правильность начислений заработной платы сотрудникам, расходование бюджетных средств, выделяемых ЦРБ. Отдельно просят жители села сохранить в их больнице «врача от Бога с золотыми руками» Евгения Королева. Под обращениями поставили подписи более 300 жителей райцентра.

Депутат АКЗС Евгения Боровикова.
Депутат АКЗС Евгения Боровикова.
Анна Зайкова.

Евгения Боровикова уже направила депутатские запросы в краевой Минздрав, прокуратуру и Счетную палату края. В ближайшее время депутат намерена лично выехать в район, чтобы пообщаться с жителями и посетить больницу, из которой убегают все врачи, и пообщаться с главным врачом, который допустил случившийся медицинский коллапс.

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