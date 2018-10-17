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Жизнь
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ЦРУ рассекретило доклад о сексуальных предпочтениях Адольфа Гитлера

Согласно рассекреченному докладу ЦРУ, Адольф Гитлер имел садомазохистские наклонности и сочетал в себе гомосексуальную и гетеросексуальную ориентации. Об этом сообщает РИА Новости.

Документы.
Документы.
СС0.

Доклад состоит из 70 страниц. В 1943 году его составил антрополог Генри Филд для Управления стратегических служб США. Кроме информации о сексуальной жизни Гитлера, в нем также говорится о его детстве, образовании, любимой еде и других привычках.

В докладе сообщается, что лидеру нацистской Германии были присущи «садомазохистские наклонности с уклоном к гомосексуализму в молодости». Гитлер испытывал сексуальное влечение к своему будущему заместителю Рудольфу Гессу после их совместного заключения в тюрьме в 20-е годы. При этом сам Гесс был гомосексуалом и имел «привычку одеваться в женские наряды».

Документ сообщает, что Гитлер испытывал «эстетическое наслаждение от наблюдения за молодыми юношами». В докладе подчеркивается, что на протяжении жизни Гитлер имел двойную сексуальную ориентацию.

«Его сексуальная жизнь — двойная, совсем как его политические взгляды, он одновременно гомосексуал и гетеросексуал, социалист и ярый нацист, мужчина и женщина», — говорится в докладе.

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