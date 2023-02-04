Туман при ощутимом морозе спрогнозировали алтайские синоптики в регионе

Утренний мороз в первые февральские дни стоит на своих зимних позициях.

Так, утром 4 февраля при северо-восточном ветре в Алтайском крае температура воздуха составит до минис 25 градусов. На юге региона теплее — до минус 16.

Преимущественно без осадков, по юго-востоку местами небольшой снег, говорится в сообщении алтайского Гидрометцентра.

В Барнауле утром температура составит до минус 22 градусов. Местами изморозь, возможен туман.

Загрязнение

Метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе Барнаула. Уровень загрязнения — повышенный.

Авиапассажирам

Авиапассажирам следует заранее узнать о времени прилета своих самолетов — из-за тумана их могут перенаправить на запасные аэродромы. Как это случилось 1 февраля в Толмачево. Тогда из-за тумана самолеты до благоприятной обстановки направляли в Барнаул.