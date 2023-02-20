Тянуться к уединению. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Перенесите важные дела на среду и вспомните ушедших. Но старайтесь не грузиться тяжелыми думами. С пятницы легкости, спокойствия, радости будет больше. На воскресенье планируйте такие приятные дела, которые хотели бы повторить», —советует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что измениться в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Слушать, а не говорить придется научиться Близнецам, сообщает астропсихолог. С пятницы у этого знака откроется второе дыхание.

Углубить отношение с родителями, помочь им в домашних делах и отбросить привычку спорить — возможные задачи Стрельцов на этой неделе, отмечает собеседница. Прекратить конфронтацию с родными предстоит и Львам. Им, по словам Светланы Черемисиной, стоит поддержать иммунитет.

Разговор по душам ждет Водолеев, добавляет астропсихолог. Им стоит пересмотреть «отношение к отношениям» и оставить тяжелые мысли в прошлом. Подобную и любую другую кризисную ситуацию смогут разрешить Весы.

«Как никогда будете тянуться к уединению. Оно действительно вас оздоровит. Но не забудьте уделить внимание детям и второй половине — не пожалеете», — советует Светлана Черемисина Скорпионам.

Наконец-то награда за работу найдет Тельцов. «Сосредоточьтесь на том, чего желаете. А не на том, что не нравится. Мечты сбудутся. Привлекайте покровителей», — говорит специалистка.

Важные переговоры предстоит провести Овнам — главное делать это не в понедельник, предупреждает собеседница и добавляет, что стоит сменить роль на «нападающего».

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Рабочими вопросами озаботятся и Козероги. Но им лучше присмотреться к коллегам и организовать совместный отдых, говорит Светлана Черемисина.

«Экономьте силы, дождитесь, когда в середине недели придут интересные идеи, а за ними — хорошее настроение», — обращается астропсихолог к Ракам и предупреждает, что лучше не принимать важных решений в пятницу".

Восстановить силы необходимо и Рыбам. А Девам, которым снова не будет равных в учебе, — планировать будущее и вкладываться в образование, заключила собеседница.