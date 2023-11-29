29 ноября
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Жизнь

У барнаульца за неуплату алиментов арестовали дорогой гаджет

Долг по алиментам насчитывал уже 120 тыс. рублей, поэтому судебные приставы решили арестовать планшет мужчины для погашения задолженности.

Суд.
Суд.
unsplash.com

"Инцидент Барнаул" сообщает, что в отношении неплательщика судебные приставы составили административный протокол, а судья решил назначить обвиняемому 20 часов обязательных работ.

На очередное заседание барнаулец явился с дорогим планшетом, который и описал судебный пристав-исполнитель.

В ведомстве пояснили, что если мужчина не выплатит задолженность, его гаджет будет реализован, а деньги за планшет отправят на погашение задолженности.

Ранее мы рассказывали о личном приеме у главного судебного пристава.

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