У депутатов АКЗС выявили коронавирус

Депутаты и председатель АКЗС Александр Романенко на днях сдали тесты на коронавирус. Как рассказали в пресс-службе краевого парламента, у спикера результат отрицательный.

Известно, что среди депутатов есть те, у кого COVID-19 подтвердился.

По данным источников altapress.ru, их как минимум двое. Называются фамилии руководителей комитетов. Кроме того, несколько сотрудников аппарата, которые контактировали с заболевшими, перешли на удаленный формат работы.

Сессия, которая планировалась на 24 сентября в очном формате, предположительно состоится 1 октября и дистанционно. Точно об этом станет известно 28 сентября.

«Законодательное Собрание продолжает работать, все процедуры необходимые для деятельности законодательного органа выполняются в штатном режиме», — подчеркнули в пресс-центре.

О том, что депутаты отправились проверяться на коронавирус, стало известно 22 сентября, когда положительный тест получил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

За последние сутки в Алтайском крае выявили 81 заболевшего коронавирусной инфекцией.

Ранее altapress.ru писал, что в больницах с диагностированным коронавирусом находятся 10 депутатов Госдумы, а зампред думского комитета по финансовому рынку Ваха Агаев умер из-за коронавирусной инфекции.