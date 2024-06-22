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Жизнь

У Илона Маска родился двенадцатый ребенок

У Илона Маска и топ-менеджера Neralink Шивон Зилос родился третий ребенок, сообщает Bloomberg.

В начале года у Маска и Шивон Зилис, родился третий общий ребенок. У них уже есть близнецы. Илон отец 12 детей, шестеро из них родились за последние пять лет — трое от певицы Граймс (имена их детей действительно необычные: Экс Эш Эй-Твелв, Экза Дарк Сайдерил и Техно «Тау» Механикус) и трое, как уже было написано выше, от Шивон Зилос.

В первом браке с Джастин Уилсон у директора Теслы родился мальчик по имени Невада, близнецы Гриффин и Ксавьер, а так же тройня Дамиан, Саксон и Кай.

Ранее сообщалось, что над Барнаулом пролетел «поезд» Илона Маска.

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