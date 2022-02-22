У колясок колеса отваливаются! За «убитые» дороги в Барнауле чиновники будут отвечать перед судом

«Не пройти, не проехать», «Раньше был гравий теперь только выбоины», «За летний период сменили две коляски, так как колеса отваливаются», «Дети идут в школу по колено в грязи» — примерно так описывают барнаульцы состояние дорог, на которые, по их словам, годами администрация города не обращает внимания. После обращения депутата Госдумы Александра Терентьева в прокуратуру края, чиновникам придется пояснить, как будут решаться дорожные вопросы, но уже в суде.

Скоро уже 10 лет будет…

… как жительница почти центра Барнаула — ул. Папанинцев, бьется, чтобы проезжую часть отсыпали. Ямы заваливают то глиной, то асфальтобетонным сколом, но ситуацию эти меры не спасают. «После дождей и схода снега пройти невозможно, — пишет заявительница. — Дети ходят в школу по колено в грязи. Это просто кошмар!» По ее словам, городские чиновники с 2013 года реагируют только отписками — «денег нет», «не наша улица», «не вошла в список ремонтных».

После обращения депутата Госдумы Александра Терентьева в прокуратуру, была инициирована проверка данного участка дороги, в ходе которой выявлено, что «в нарушение требований ГОСТа на проезжей части имеются многочисленные ямы, просадки и колейность, которые препятствуют безопасному движению, создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, повреждения их имущества». В связи с этим руководству профильного комитета горадминистрации вынесено представление. Однако меры и после этого предприняты не были, в связи с чем, прокуратура обратилась в суд с иском «о понуждении органа местного самоуправления привести покрытие проезжей части автомобильной дороги по ул. Папанинцев в состояние, отвечающее нормативным требованиям».

Александр Терентьев. Фото Дмитрия Лямзина

Аналогичные нарушения ГОСТа были обнаружены правоохранителями и на улице Парашютная в Барнауле. Ее жители также обратились к депутату Госдумы от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ — ЗА ПРАВДУ за помощью возобновить ремонт дороги, которую начали асфальтировать еще 30 лет назад, но так на половине и закончили. Ежегодные обращения заявителей в администрацию Железнодорожного района результатов не дали. Не дало результата и представление прокурора главе города, вынесенное после проведения проверки и выявления нарушений. Иск «о понуждении органа местного самоуправления привести покрытие проезжей части автомобильной дороги по ул. Парашютная в состояние, отвечающее нормативным требованиям"суде, уже в суде.

Еще один иск прокуратуры …

… направлен по аварийному состоянию проезжей части по ул. Южная и пер. Кауфмана. О том, что на этом участке «не пройти ни проехать» в партию сообщил читатель газеты «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ». «С ул. Аванесова сделали специально отводы по пер. Кауфмана, и мы заложники», — пишет заявитель. По его словам, в городскую администрацию он обращался не единожды, но тщетно. Депутату Госдумы Александру Терентьеву в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи г. Барнаула ответили: «В связи с пообъектным распределением и ограниченностью финансовых средств, предусмотренных на ремонт сельских и поселковых территорий, вышеуказанные участки дорог не включены в план ремонта». Но, видимо, чиновником все же придется пересмотреть свои планы, ведь проверка прокуратуры установила, что ГОСТ нарушен. Игнорировать представление прокуратуры им удалось, а вот в суде придется дать разъяснения. Иск о понуждении органа местного самоуправления привести покрытие проезжей части указанного участка дороги в состояние, отвечающее нормативным требованиям, отправлен в суд.