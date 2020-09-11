У осужденного за взятки алтайского экс-судьи государство заберет дорогой внедорожник

11 сентября в Алтайском краевом суде были рассмотрены апелляционные жалобы на недавний приговор Владиславу Колесникову , бывшему судье Арбитражного суда Алтайского края. У попавшего на взятках экс-служителя Фемиды отнимут автомобиль.

Апелляционная инстанция рассмотрела 11 сентября жалобы на приговор Железнодорожного районного суда Барнаула, поданные и гособвинением, и защитой Владислава Колесникова.

В итоге основной приговор бывшему 45-летнему судье оставлен без изменений: семь лет колонии строгого режима и штраф в размере в 8 млн рублей.

Однако апелляционный суд пошел на определенное дополнительное «усиление» решения суда первой инстанции: у Колесникова будет изъят и обращен в доход государства практически новый автомобиль Toyota RAV4, который был приобретен на денежные средства, полученные от незаконной деятельности судьи.

Таким образом, стоимость конфискованного внедорожника не сможет пойти в счет оплаты штрафа по приговору Железнодорожного районного суда.

Владислав Колесников отработал в должности судьи алтайского арбитража всего два с половиной года и попался на взятке.

Взятка. Анна Зайкова

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ. Фабула уголовного дела Колесникова, которое вело алтайское управление Следственного комитета, по российским меркам весьма банальна: рассматривая очередной арбитражный спор, судья согласился взять деньги за вынесение решения в пользу одной из сторон.

21 июля Колесников был взят под стражу в зале Железнодорожного районного суда после оглашения сурового приговора.

Altapress.ru подробно рассказывал, в чем была суть претензий правоохранительных органов к Владиславу Колесникову.

В настоящее время идет следствие по делу о взятках в отношении Алексея Городова, еще одного бывшего судьи алтайского арбитража.

Ранее к реальному сроку лишения свободы осужден бывший судья Руслан Тэрри.