Дорожно-строительный сезон в Барнауле еще продолжается. При этом на большинстве участков дорог, которые планировалось отремонтировать в 2023 году, работы уже завершены, сообщила пресс-служба мэрии .

Из федерального, краевого и городского бюджетов на ремонт и строительство дорог было направлено порядка 2,5 млрд рублей. Всего в план работ на этот год было включено около 50 дорожных объектов.

Одна из самых востребованных и актуальных для горожан дорожных программ — ремонт дорог сельских, поселковых территорий и частного сектора. Чтобы привести их в нормативное состояние в городском бюджете ежегодно предусматривается финансирование. За последние два года эта сумма составляла по 50 млн рублей.

50 участков дорог отремонтируют до конца года в Барнауле. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

В 2023 году по данной программе отремонтировано 20 участков, а всего за десять лет — 278 сельских дорог и частного сектора.

Также завершены работы по ремонту дорог в рамках программы местных инициатив и инициативного бюджетирования — всего сделано 14 участков. Большинство из них расположены в пригороде Барнаула: в поселках Власиха, Центральный, Южный, Черницк, Научный Городок, Борзовая Заимка, Пригородный и т.д. Особенность данных программ заключается в том, что именно горожане инициируют обновление тех участков дорог, которые, по их мнению, в этом нуждаются, и частично софинансируют работы.

Благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Барнауле в этом году отремонтируют 12 дорог общего пользования с полной заменой дорожного полотна. На семи объектах работы уже завершены, в высокой степени находятся еще несколько. В том числе ремонтируется участок дороги одной из главных магистралей города — улицы Малахова протяженностью 2,5 км в каждую сторону.

50 участков дорог отремонтируют до конца года в Барнауле. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Также по нацпроекту началось строительство новой дороги по улице 65 лет Победы (от Сергея Семенова до Павловского тракта), которая позволит разгрузить основные улицы Индустриального района.

Кроме того, дорожной службой МБУ «Автодорстрой» проведен текущий ремонт дорог общей площадью более 50 тыс. квадратных метров, в том числе сделаны тротуары, трамвайные переезды, остановочные площадки и т.д. В настоящее время работы продолжаются. Стоит отметить, что при формировании плана работ в обязательном порядке учитывались и обращения горожан.