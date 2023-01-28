28 января
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Жизнь

Ученые назвали лучшее время дня для тренировок

Ученые Университета штата Аризона назвали лучшее время дня для тренировок. Исследование приводит журнал Frontiers in Medicine.

Мужчина, мышцы.
Мужчина, мышцы.
CC0

Учены провели эксперимент и выяснили, что по утрам тренировки у женщин сжигают жир в области талии и понижают кровяное давление. А вечерние сессии способны улучшить работоспособность мышц.

А мужчинам тренировки по вечерам понижают давление и уровень усталости. Однако в вопросе улучшения физической формы и выносливости для мужчин нет разницы, занимаются они спортом в первой половине дня или во второй.

Ранее мы писали, как есть пельмени и не толстеть.

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