Ученые назвали лучшее время дня для тренировок

Учены провели эксперимент и выяснили, что по утрам тренировки у женщин сжигают жир в области талии и понижают кровяное давление. А вечерние сессии способны улучшить работоспособность мышц.

А мужчинам тренировки по вечерам понижают давление и уровень усталости. Однако в вопросе улучшения физической формы и выносливости для мужчин нет разницы, занимаются они спортом в первой половине дня или во второй.

Ранее мы писали, как есть пельмени и не толстеть.