Ученые объяснили причину аномального числа пылевых вихрей на Алтае

Жители Алтайского края за последний месяц заметили четыре «торнадо». По словам ученых, во-первых, это не торнадо, а пылевые вихри. Во-вторых, они действительно стали происходить чаще обычного, пишут « Вести Алтай ».

Вихри сняли на видео барнаульцы (на автодроме в районе пр. Космонавтов и на пл. Свободы), на одном из полей вдоль Чуйского тракта и рядом с алейской трассой.



Как объяснила доцент кафедры физической географии и геоинформационных систем АГУ Наталья Харламова, что торнадо — это вихрь, максимальный размер которого до 100 метров, но у нас таких пока не наблюдалось.

Хотя четыре пылевых вихря за месяц для наших широт необыкновенно много, считает она. Возникают они из-за сильного прогрева почвы.

Аномальная для этого времени года жара, в свою очередь, следствие нетипичного направления движения воздушных потоков. Если обычно они следуют с запада на восток, то сейчас совершенно иначе.

В ближайшие трое суток температура воздуха будет превышать майскую норму на 10 градусов, и вихри могут появиться снова.

А ранее в Кытмановском районе Алтайского края прошла мощная пыльная буря.