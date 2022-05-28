Ученые объяснили причину аномального числа пылевых вихрей на Алтае

Вихри сняли на видео барнаульцы (на автодроме в районе пр. Космонавтов и на пл. Свободы), на одном из полей вдоль Чуйского тракта и рядом с алейской трассой.
Как объяснила доцент кафедры физической географии и геоинформационных систем АГУ Наталья Харламова, что торнадо — это вихрь, максимальный размер которого до 100 метров, но у нас таких пока не наблюдалось.
Хотя четыре пылевых вихря за месяц для наших широт необыкновенно много, считает она. Возникают они из-за сильного прогрева почвы.
Аномальная для этого времени года жара, в свою очередь, следствие нетипичного направления движения воздушных потоков. Если обычно они следуют с запада на восток, то сейчас совершенно иначе.
В ближайшие трое суток температура воздуха будет превышать майскую норму на 10 градусов, и вихри могут появиться снова.
А ранее в Кытмановском районе Алтайского края прошла мощная пыльная буря.