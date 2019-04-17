Ученые раскрыли причину крупнейшей катастрофы на Земле

Ученые из Китая и США провели исследование и выяснили, что настоящей причиной Пермского вымирания, которое произошло около 252 миллионов лет назад, стали извержения вулканов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Nature Communications.

К такому выводу специалисты пришли, обнаружив в древних отложениях следы ртути. Металл попал в атмосферу планеты при сгорании запасов угля. Вместе с дождем ртуть попала в Мировой океан, а оттуда — в морские отложения по всему миру.

Ранее считалось, что причиной Пермского вымирания могли стать столкновение с астероидом, огромный выброс метана со дна моря, изменения климата и вулканическая активность, уточняет «Российская газета».

Ученые предположили, что центр извержений находился на территории современной Сибири. Извержения длились на протяжении сотен тысяч лет. Лава извергалась не только из вулканов, но даже из обычных трещин в земной коре. В атмосферу было выброшено около 3 миллионов кубических километров пепла. После этих событий средняя температура на Земле повысилась примерно на десять градусов.

В итоге вымерли около 96 процентов морских видов, 73 процентов наземных позвоночных и 83 процентов видов насекомых.