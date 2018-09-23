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Ученые разработали электронную кожу, которая чувствует ветер и дождь

Ученые смогли создать чувствительную электронную кожу, которая реагирует на дуновение ветра, капли воды и даже движение насекомых, сообщает oane.ws со ссылкой на издание Science Robotics.

Робот
Робот
СС0

Эту разработку планируют применять для создания роботов. Если кожа роботов будет такой же чувствительной, как человеческая, роботы смогут выполнять самые аккуратные действия.

Электронная кожа работает так: магнитные сенсоры покрыты полой полимерной мембраной, а в ее верхнюю часть встроены магнитные бусины. Они начинают приближаться к датчику при малейшем давлении. Полученное сопротивление передается на электронную схему, которая конвертирует их в серию импульсов разных частот.

Покрытый этой электронной кожей искусственный палец реагировал даже на самые незначительные изменения в давлении: он чувствовал, когда по нему передвигались муравьи, ощущал ветер и разницу в каплях воды.

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