Ученые разработали электронную кожу, которая чувствует ветер и дождь

Эту разработку планируют применять для создания роботов. Если кожа роботов будет такой же чувствительной, как человеческая, роботы смогут выполнять самые аккуратные действия.
Электронная кожа работает так: магнитные сенсоры покрыты полой полимерной мембраной, а в ее верхнюю часть встроены магнитные бусины. Они начинают приближаться к датчику при малейшем давлении. Полученное сопротивление передается на электронную схему, которая конвертирует их в серию импульсов разных частот.
Покрытый этой электронной кожей искусственный палец реагировал даже на самые незначительные изменения в давлении: он чувствовал, когда по нему передвигались муравьи, ощущал ветер и разницу в каплях воды.