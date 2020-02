Ученые выяснили, какие у любителей «травки» бывают галлюцинации

Результаты работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщает портал Монависта.

Ученые провели двойные рандомизированные, слепые, плацебо-контролируемые испытания с участием 64 добровольцев. Им давали дозу препарата тетрагидроканнабинол (ТГК), одно из психоактивных веществ каннабиса и проводили с ними тесты на память.

Исследователи обнаружили, что ТГК повышает восприимчивость субъектов к формированию ложных воспоминаний. Любопытно, что эффект стирается со временем.