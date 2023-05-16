Ученый предрек конец биологической эволюции человека

Генетик объяснил, что человек приобрел специфические, характерные для него признаки за счет участка генома с ускоренной эволюцией (HARs). Так у него есть определенные особенности конечностей и строения лица.
Ученый подчеркнул, что в современных условиях наблюдается увеличение мутагенного фона. Число мутаций выросло из-за загрязнения воздуха и применения бытовых химикатов, которые влияют на ДНК.
При этом на сегодняшний день роль естественного отбора значительно снижена, по сравнению с более поздними периодами человечества.
"Это произошло за счет коррекции среды, снижения смертности и появления более качественной медицины. К тому же нынешние технологии позволяют редактировать поврежденные гены, заменять их на нормальные", - сообщает Крутовский.
Профессор отметил, что человечество как биологический вид может исчезнуть вовсе из-за искусственного интеллекта. Он может вытеснить человека, считает Крутовский, если заранее не разработать контролирующие его системы.