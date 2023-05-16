16 мая
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Жизнь

Ученый предрек конец биологической эволюции человека

Человечество приближается к концу биологической эволюции, заявил ведущий научный сотрудник Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН, генетик Константин Крутовский. Об этом сообщает Life.ru.

Эволюция. Ген. Генетика
Эволюция. Ген. Генетика
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Генетик объяснил, что человек приобрел специфические, характерные для него признаки за счет участка генома с ускоренной эволюцией (HARs). Так у него есть определенные особенности конечностей и строения лица.

Ученый подчеркнул, что в современных условиях наблюдается увеличение мутагенного фона. Число мутаций выросло из-за загрязнения воздуха и применения бытовых химикатов, которые влияют на ДНК.

При этом на сегодняшний день роль естественного отбора значительно снижена, по сравнению с более поздними периодами человечества.

"Это произошло за счет коррекции среды, снижения смертности и появления более качественной медицины. К тому же нынешние технологии позволяют редактировать поврежденные гены, заменять их на нормальные", - сообщает Крутовский.

Профессор отметил, что человечество как биологический вид может исчезнуть вовсе из-за искусственного интеллекта. Он может вытеснить человека, считает Крутовский, если заранее не разработать контролирующие его системы.

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