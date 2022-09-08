11 сентября
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Жизнь

Ученый связал улучшение демографии в России с традиционными ценностями

Улучшение демографии в России может быть связано с работой над традиционными ценностями, пишет «Рамблер».

Малыш.
Малыш.
СС0.

Что нужно для улучшения демографии в стране, объяснил директор НИИ Урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина Олег Аполихин.

«Для того чтобы изменить демографическую ситуацию, нужна сильная экономика и административные усилия, но главное — необходимо работать с личностью человека, его установками и ценностями, и формировать серьезную мотивацию для заботы о личном здоровье, а также здоровье семьи и детей», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что забота о физическом здоровье населения, социализация, а также комфортная экономическая ситуация позволят сформировать для россиян традиционные ценности.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия не отступит от традиционнх ценностей.

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