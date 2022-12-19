Училище на Алтае разбирают на кирпичи, чтобы ими подлатать дороги

Училище перестало работать еще в 2011 году. Заброшенное здание простояло 11 лет и теперь его начали разбирать. Кирпич и строительный мусор оставляют на заготовленной для этого площадке, которая находится за территорией училища.
«Как и планировалось, данный материал будет использоваться для отсыпки дорог», — отмечает газета.
Ремонтировать дороги уже начали. В частности, в селе Троицкое забутовали часть центральной улицы Комсомольской. Кроме того, битым кирпичом засыпали промоину на спуске к реке Обь.
В 2023 году весной планируют отсыпать дорогу на ул. Алексенцева в Усть-Пристани и отремонтировать другие проблемные участки.
Ранее стало известно, что на ремонт дороги Чуйского тракта выиграли тендер две компании.
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