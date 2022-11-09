9 ноября
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Жизнь

Только на одной улице идут гулянья. Завершается ремонт дороги в центре Барнаула, которую должны были сдать месяц назад

Altapress.ru показывает, как теперь выглядит ул. Никитина, где с опозданием в месяц ведут ремонт дороги. Как скоро он закончится — можете оценить по снимкам нашего фотокорреспондента.

Ремонт дороги и тротуаров на ул. Никитина.
Ремонт дороги и тротуаров на ул. Никитина.
Дмитрий Лямзин.

Ремонт шел неторопливо. Согласно контракту, подрядчик должен был завершить его к 1 октября. Горожанам некоторое время приходилось обходить будущий тротуар по краю автомобильной дороги, чтобы не споткнуться о демонтированный асфальт.

Теперь же тротуар на большей части улицы привели в порядок, на некоторых участках даже установили туристические указатели. Видимо, подрядчик все же успеет сдать дорогу до того, как ляжет снег.

Ранее Народный фронт зафиксировал, как дорожники на ул. Никитина укладывали под дождем асфальт на мусор и листья. Как отметил ОНФ, это нарушение ГОСТ Р58831−2020 — требований к «устройству асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях».

Как подчеркивал министр транспорта Алтайского края Антон Воронов, у каждого ремонта есть гарантийный срок — 4 года. Если подрядчик не соблюдал технологию, он будет нести ответственность и исправлять недочеты. Мэрия уже заявляла, что дорожников ждет штраф за «опоздание».

Видимо, в награду за терпение пешеходы получили новый переход на пересечении пр. Красноармейского и ул. Никитина. До этого перейти проспект можно было только по четной стороне ул. Никитина.

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