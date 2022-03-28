Уилл Смит на церемонии «Оскар» врезал комику за оскорбление своей жены

Американский актер Уилл Смит ударил комика и ведущего церемонии кинопремии «Оскар» Криса Рока за шутку о прическе его жены Джейды Пинкетт-Смит. Видео с инцидентом уже набрало больше миллиона просмотров.

Ведущий Крис Рок сказал, что мечтает увидеть Джейду Пинкетт-Смит в фильме «Солдат Джейн -2». Так он сравнил жену Уилла Смита с персонажем Деми Мур из картины «Солдат Джейн», где она обрита наголо.

Ранее Пинкетт-Смит открыто рассказывала о своей аутоиммунной болезни — алопеции. На церемонию она пришла с обритой головой.

После шутки комика Уилл Смит вышел вышел на сцену и ударил коллегу по цеху по лицу. После того как актер вернулся на место, он прокричал Року, чтобы тот не трогал его жену, пишет РИА «Новости».

Была ли это заранее подготовленная постановка или американский актер реально вышел из себя — пока неизвестно.

Ранее в Лос-Анджелесе были объявлены лауреаты премии «Оскар». Уилл Смит получил статуэтку за главную роль в ленте «Король Ричард».

Остальных триумфаторов можно посмотреть здесь.