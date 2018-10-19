Из-за массового убийства в Керчи в сети начался флешмоб о влиянии компьютерных игр на психику

Издание tjournal.ru сообщает, что совладелец регистратора доменов Reg.ru Филипп Гросс-Днепров в эфире «Вести FM» обвинил в жестокости некую игру «Дока 2» (ее нет, но, возможно, эксперт имел ввиду «Доту-2»). По его словам, в ней можно «по 10 минут вынимать людям кишки». А на сайте канала «360» опубликовали разговор со знакомым Владислава Рослякова, который рассказал, что на студента «очень сильно психически повлияла» игра «Метро 2033».
Во всем виноваты игры.— Александр Пелевин (@comrade_wolgast) 18 октября 2018 г.
Поиграл в Sims и украл лестницу из бассейна.
Поиграл в Minecraft и прокопал землю до лавы.
Поиграл в Papers, please и стал чиновником.
Поиграл в Hearts of Iron и захватил Польшу.
Поиграл в Ведьмака и отвоевал ее обратно.
Поиграл в Subnautica и утонул.
Компьютерные игры действительно очень влияют на психику.— Алексей Чепрасов (@alche_my__) 18 октября 2018 г.
В юности я много играл в «Как достать соседа» и однажды во время шумной тусовки ночью мне постучали в дверь злые люди.
Компьютерные игры действительно очень влияют на психику.— ⚡Николай Ламберт (@NikolassLambert) 18 октября 2018 г.
Я в детстве играл в симс и теперь я не знаю где достать денег без читкодов
Компьютерные игры действительно очень влияют на психику.— Я что-то нажал и стал олигофреном (@alexlit_double) 18 октября 2018 г.
В детстве я много играл в третьих Героев и теперь всегда выбираю опыт вместо золота.
Компьютерные игры действительно очень влияют на психику. В юности я много играл в Морровинд и теперь не могу пройти дальше, пока не получу бумаги.— Zak Porter Bridges (@Caxap91) 18 октября 2018 г.
Компьютерные игры действительно очень влияют на психику.— Джон МакКлейн (@Sunny_Lively) 18 октября 2018 г.
В детстве я много играла в Как достать соседа, а теперь со мной не задерживается ни один мужик.
Компьютерные игры действительно очень влияют на психику. В детстве я много играл в Warcraft 3 и теперь склоняюсь перед вашей волей.— Грищ и чудовища из овощехранилища (@TheGrishch) 18 октября 2018 г.
Компьютерные игры действительно очень влияют на психику.— пищевая ценность (@AlyonaFonya) 18 октября 2018 г.
В юности я много играла в Весёлую ферму и однажды дошло до того, что я завела огород и посадила горох.
Компьютерные игры действительно очень влияют на психику.— мама ама грейвдиггер (@Toxic_Aranha) 19 октября 2018 г.
В детстве я переиграл в Half-Life, и случайно стал физиком-теоретиком.
Компьютерные игры действительно очень влияют на психику. В детстве я играл в "Любимчики" и теперь у меня живет 23 кошки и один попугай— Запиши а то забудешь (@Zoobbres) 19 октября 2018 г.