Улицу Водозаборную асфальтируют в Барнауле по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Дорожники в Барнауле приступили к асфальтированию улицы Водозаборной в поселке Плодопитомник. Подрядной организацией выступает ООО «Барнаульское ДСУ №4», а работы проводятся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ремонт Водозаборной ведется на участке от Змеиногорского тракта до здания №3/419, его общая протяженность составляет порядка 2 километров.

Отметим, что ранее дорожники уже осуществили снятие существующего слоя дорожной одежды, а также обустроили основание из щебеночно-песчаной смеси.

После завершения асфальтирования на указанном участке будет установлен бортовой камень, проведены работы по укреплению обочин и обустройству водопропускных труб, установлены дорожные знаки и нанесена разметка.

Важно отметить, что улица Водозаборная соединяет между собой два садово-некоммерческих товарищества — «Солнечный» и «Спутник». Ремонт дороги позволит обеспечить комфортный и безопасный проезд для жителей.

Также напомним, что на сегодняшний день в Барнауле по нацпроекту ведется ремонт 8 дорог, среди них кроме улицы Водозаборной: проспект Космонавтов от улицы Солнечная Поляна до Гоньбинского тракта, улица Радужная от улицы Мамонтова до границы с городом Барнаулом, улица Гущина от улицы Попова до улицы Кавалерийской, улица Гридасова от улицы Малахова до улицы Власихинской, улица Малахова от улицы Власихинской до улицы Сухэ-Батора, улица Островского от улицы Юрина до улицы Гущина и улица Звездная от Павловского тракта до улицы Трактовой.

Ранее глава краевой столицы Вячеслав Франк отмечал, что в 2023 году на ремонт улично-дорожной сети Барнаула был выделен беспрецедентный бюджет — порядка 3,5 миллиардов рублей.