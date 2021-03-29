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Жизнь

Умер второй опытный врач больницы, где лечили «отравленного» Навального

В Омске скончался завотделением травматологии и ортопедии больницы скорой помощи № 1 Рустам Агишев, сообщается на сайте медучреждения.

Алексей Навальный.
Алексей Навальный.
https://www.instagram.com/navalny/

Агишев скончался в возрасте 63 лет, официальная причина смерти — инсульт.

«В декабре прошлого года Рустам Агишев перенес инсульт и, к сожалению, не смог восстановиться после этого заболевания <…> Последние 30 лет — трудился в больнице неотложной помощи», — говорится в сообщении.

Именно в БСМП № 1 в августе 2020 года доставили оппозиционера Алексея Навального — после того, как его «отравили» и сняли с авиарейса.

Напомним, в начале февраля неожиданно умер заместитель главврача больницы Сергей Максимишин. Он скончался прямо на работе — в собственной операционной.

Зарплата врача.
Зарплата врача.
medrussia.org.

Как уточняет «Сибирь.Реалии», ранее еще один заместитель главврача Анатолий Калиниченко уволился из больницы и ушел в частную клинику.

«Во время пребывания Навального в омской больнице Калиниченко отвечал за оказание медицинской помощи политику, общение с врачами из Германии и, в первый день госпитализации оппозиционера, за связь с прессой», — отмечает издание.

После обязанность общаться с прессой возложил на себя главврач Александр Мураховский. Он сообщил, что у оппозиционера произошло «нарушение обмена веществ».

Кстати, Мураховский в течение двух суток не разрешал перевезти пациента на лечение в Берлин. Позже главврача назначили главой регионального минздрава.

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