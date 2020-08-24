Врач омской больницы, где лечили Навального, рассказал об угрозах семье

Напомним, утром 20 августа из-за отравления Навального самолет, в котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске.

Навального поместили в БСМП-1, где ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Утром 21 августа медики не разрешили вывезти Навального спецбортом в Германию — это вызвало политический скандал, якобы врачи скрывали доказательства умышленного отравления. Однако вечером изменили свое решение.

Калиниченко отметил, что в эти дни получил множество угроз в свой адрес.

«Я как активный участник социальных сетей получил несколько десятков угроз физического характера — ко мне, к моей семье, к моим детям. Тем более, что я не скрываю фактов, так сказать, своей личной жизни. Но это, конечно, ни на что не повлияло. Бог судья этим людям», — рассказал журналистам заместитель главврача.

Алексей Навальный. instagram.com/navalny.

Главврач больницы Александр Мураховский заявил, что ему угрозы не поступали.

«Я могу сказать, что мне лично никто не угрожал — лицо в лицо или по телефону. Звонки в приемную мою — да, они были, их было множество, может быть, тысяча, может быть, больше», — подчеркнул он.

Он добавил, что два дня — 20 и 21 августа — возле больницы было настолько много народу, что порой даже машины скорой помощи с трудом проезжали.

Кроме того, подчеркнул Мураховский, медики не услышали слов благодарности от родственников Навального.

«Я могу сказать, что мы с Юлией Навальной встречались у меня в кабинете, как минимум, наверное, раз пять <…> По поводу, сказала ли она „спасибо“? Мне нет. Может, она кому-то другому сказала», — отметил главврач.

Сейчас Навальный находится в клинике Charite, где лечилась Ангела Меркель. 24 августа основатель организации Cinema fоr Peace Яка Бизиль заявил, что оппозиционера пытались отравить — он выживет, но будет недееспособен в течение нескольких месяцев.