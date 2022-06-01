1 июня
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Жизнь

Умножить на два. Александр Терентьев о справедливой индексации пенсий и пособий

С сегодняшнего дня (1 июня) прожиточный минимум, МРОТ и пенсий неработающих пенсионеров возросли на 10%. Будут проиндексированы пособия, привязанные к этим параметрам. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ уверена, что для повышения реальных доходов индексация должна быть минимум вдвое выше и касаться всех пенсий, социальных выплат, зарплат бюджетников.

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Анна Зайкова

Об этом заявил лидер партии СР-ЗП Сергей Миронов. «Правительство разрабатывало параметры внеочередной индексации больше двух месяцев, — напомнил Сергей Миронов. — И на итоговом решении явно сказалась позиция финансового блока кабмина, в частности, министра Силуанова, который прямо заявляет, что социальные обязательства нужно принимать с осторожностью. В переводе: нужно поменьше тратить на поддержку граждан. В итоге эта поддержка явно недостаточна».

По официальным данным Росстата, годовая инфляция составила почти 18%. Реальную потребительскую инфляцию эксперты оценивают в 20−25%.

«Правительству следовало бы опираться на цифры и реальные доходы россиян, а не осторожничать, — отмечает лидер алтайских социалистов Александр Терентьев. — Безусловно, повышение МРОТа, прожиточного минимума, пенсий — это важно, и нужно было сделать давно. Но „недоповысить“ все равно, что есть суп без хлеба — можно, но быстро проголодаешься. Люди прекрасно умеют считать, поэтому индексация должна была, как минимум быть равна инфляции».

С 1 июня прожиточный минимум в Алтайском крае составил 12 388 рублей (ранее — 11 262 рубля). Для трудоспособного населения он составит 13 504 рубля, для пенсионеров — 11 436 рублей, на детей — 12 676 рублей.

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