Уроженку Барнаула, обвиняемую в убийстве и расчленении рэпера Картрайта, выпустили из-под стражи

Вдову рэпера Картрайта Марину Кохал (Зорину), обвиняемую в убийстве рэпера Энди Картрайта, перевели из СИЗО под домашний арест, сообщает в своем Telegram объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Напомним, расчлененное тело рэпера обнаружили в квартире в Петербурге в июле 2020 года, возбудили уголовное дело. Супруга музыканта Кохал свою вину не признала, ее заключили под стражу.

Женщина заявила, что после смерти мужа «от передозировки наркотиками» расчленила тело, чтобы скрыть это «обстоятельство с наркотиками» и представить все так, будто рэпер пропал, но затем решила обратиться в полицию.

27 октября Кохал отпустили под домашний арест. Суд решение объяснил тем, что следствие приняло затяжной характер.

«Избран домашний арест по 30.01.2022 . Ей запрещено покидать жилое помещение, общаться с иными лицами по уголовному делу, использовать средства связи. Выпущена из-под стражи в зале суда», — рассказали в пресс-центре.

Обвинение в суде заявило, что по делу назначили еще две экспертизы — ситуационную и автороведческую. Необходимо выполнить и другие действия, поскольку расследование представляет особую сложность, особенно в установлении причин смерти рэпера.

Марина Кохал , вдова рэпера Картрайта. кадр из видео.

Также обвинение отметило, что в квартире, где Кохал может отбывать домашний арест, прописана ее мать, которая по делу проходит как подозреваемая — помогала избавиться от трупного запаха.

Представитель потерпевшей стороны тоже посчитал, что иная мера пресечения (кроме ареста) невозможна, поэтому необходимо дождаться очередных экспертиз.

Защита Кохал заявила, что идет волокита по делу для «искусственного содержания под стражей».

«Экспертизы назначаются не в срок. Экспертиза по переписке должна была быть назначена в марте, после допроса свидетеля. За 8 месяцев следствием не проведено ни одного действия с обвиняемой. Волокита очевидна. Ссылок на фактические обстоятельства, подтверждающие необходимость продления, нет», — отметили адвокаты и попросили избрать домашний арест, либо иную более мягкую меру.



Обвинение возразило, подчеркнув, что только стража может гарантировать законопослушное поведение Кохал. Суд следствию отказал и освободил Кохал из-под стражи.

После освобождения Кохал повезли на съемную квартиру, которую арендовали специально для домашнего ареста. Туда же привезут ее сына — об этом просила обвиняемая.

Ранее стали известны результаты экспертизы по делу убитого рэпера Картрайта и уроженки Барнаула.