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Жизнь
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Коллеги назвали причину смерти финалистки «Битвы экстрасенсов» Дарии Воскобоевой

Участница шоу «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецова выразила соболезнования в связи со смертью коллеги Дарии Воскобоевой. Женщина написала, что она «боролась до последнего» и сопроводила свой пост хештегом #ракдурак.

Дария Воскобоева.
Дария Воскобоева.
instagram.com/voskoboeva_daria

О борьбе финалистки 17-го сезона «БЭ» с болезнью рассказали и другие участники шоу, но не говорили, с какой именно. Дарие было всего 38 лет.

В Сочельник Дария совместно с другими «экстрасенсами» планировала провести рождественскую встречу. Однако накануне в Instagram появилось сообщение об отмене мероприятия «в связи с личными обстоятельствами». 6 января Дарии не стало. У нее остались двое детей.

На шоу «Битва экстрасенсов» Дария Воскобоева позиционировала себя как «боевую ведьму». Она дошла до финала и заняла четвертое место. Также Дария снималась в реалити-шоу «Дневник экстрасенса».

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