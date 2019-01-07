Коллеги назвали причину смерти финалистки «Битвы экстрасенсов» Дарии Воскобоевой

О борьбе финалистки 17-го сезона «БЭ» с болезнью рассказали и другие участники шоу, но не говорили, с какой именно. Дарие было всего 38 лет.
В Сочельник Дария совместно с другими «экстрасенсами» планировала провести рождественскую встречу. Однако накануне в Instagram появилось сообщение об отмене мероприятия «в связи с личными обстоятельствами». 6 января Дарии не стало. У нее остались двое детей.
На шоу «Битва экстрасенсов» Дария Воскобоева позиционировала себя как «боевую ведьму». Она дошла до финала и заняла четвертое место. Также Дария снималась в реалити-шоу «Дневник экстрасенса».