3 марта
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Жизнь

Ушли из жизни три преподавателя алтайского вуза

В Алтайском крае один за другим ушли из жизни три преподавателя, ветерана Бийского технологического института, сообщил «Наш Бийск».

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

1 марта на 73-м году скончался доцент кафедры технической механики Виктор Таскин. Он начал свою трудовую деятельность в институте в 1984 году и проработал более 30 лет.

26 февраля на 64-м году ушла из жизни Ольга Ростова, более 35 лет преподававшая математические дисциплины. С 2018 года она была преподавателем БФ ЦДНИТТ «Наследники Ползунова».

17 февраля на 70-м году жизни скончалась доцент Лидия Коновалова. Она начала работать в БТИ в 1978 году и трудилась там более 35 лет, была переводчиком американской делегации, проходила обучения на семинарах с участием иностранных специалистов.

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