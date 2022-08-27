Традиции: что важно сделать на Успение Богородицы
- Предки верили, что на Успение Пресвятой Богородицы обязательно нужно сходить в церковь. Кроме того, считали они, важно поставить свечу и помолиться за здравие семьи, друзей и соседей. Это привнесет гармонию во взаимоотношения, а также поможет обрести силы для реализации планов.
- Кроме того, 28 августа на Руси устраивали пышные и шумные застолья в честь окончания строгого поста. При этом на праздничный стол традиционно ставили еду, освященную в храме.
- Женихам на заметку. На Успение молодые люди сватались к невестам. Прародители были убеждены, что 28 августа браки заключаются на небесах, и одобряет их Богородица. Так что Успение — удачная дата для помолвки.
Золотое кольцо, бриллиант
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Запреты: что ни в коем случае нельзя делать 28 августа
По преданию, на Успение Пресвятой Богородицы категорически запрещено:
- Работать. Это якобы может ухудшить здоровье и эмоциональное состояние.
- Ссориться и вступать в конфликты. Иначе размолвки продлятся долго.
- Стричься, особенно девушкам. Славяне говорили, мол, сострижешь косы — замуж не выйдешь.
- Носить неудобную обувь. Это к неприятностям.
Народные приметы на Успение Богородицы: погода
- Солнце светит ярко на Успение Пресвятой Богородицы — значит, начало осени будет прохладным.
- Радуга 28 августа — наоборот, к теплой осени.
Двойная радуга в Барнауле
Инцидент Барнаул
- Дождь на Успение — к длительной, затяжной непогоде.
- Гром и гроза 28 августа — значит, осень наступит рано.
- Туман на Успение — жди хорошего урожая грибов.