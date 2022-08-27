27 августа
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Жизнь

Успение Богородицы. Когда отметят большой церковный праздник, и почему это удачный день для помолвки — традиции, приметы

Большой праздник — Успение Пресвятой Богородицы — отметят православные завтра, 28 августа. С какими традициями, запретами и приметами связана дата, и что в этот день может принести удачу — в материале altapress.ru.

Церковь. Храм
Церковь. Храм
СС0

Традиции: что важно сделать на Успение Богородицы

  • Предки верили, что на Успение Пресвятой Богородицы обязательно нужно сходить в церковь. Кроме того, считали они, важно поставить свечу и помолиться за здравие семьи, друзей и соседей. Это привнесет гармонию во взаимоотношения, а также поможет обрести силы для реализации планов.
  • Кроме того, 28 августа на Руси устраивали пышные и шумные застолья в честь окончания строгого поста. При этом на праздничный стол традиционно ставили еду, освященную в храме.
  • Женихам на заметку. На Успение молодые люди сватались к невестам. Прародители были убеждены, что 28 августа браки заключаются на небесах, и одобряет их Богородица. Так что Успение — удачная дата для помолвки.
Золотое кольцо, бриллиант
Золотое кольцо, бриллиант
СС0

Запреты: что ни в коем случае нельзя делать 28 августа

По преданию, на Успение Пресвятой Богородицы категорически запрещено:

  • Работать. Это якобы может ухудшить здоровье и эмоциональное состояние.
  • Ссориться и вступать в конфликты. Иначе размолвки продлятся долго.
  • Стричься, особенно девушкам. Славяне говорили, мол, сострижешь косы — замуж не выйдешь.
  • Носить неудобную обувь. Это к неприятностям.

Народные приметы на Успение Богородицы: погода

  • Солнце светит ярко на Успение Пресвятой Богородицы — значит, начало осени будет прохладным.
  • Радуга 28 августа — наоборот, к теплой осени.
Двойная радуга в Барнауле
Двойная радуга в Барнауле
Инцидент Барнаул
  • Дождь на Успение — к длительной, затяжной непогоде.
  • Гром и гроза 28 августа — значит, осень наступит рано.
  • Туман на Успение — жди хорошего урожая грибов.
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