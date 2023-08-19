Успеть до конца лета. 5 концертов, на которые можно сходить в Барнауле в августе

19 августа в коктейль-баре «Крыша» состоится концерт финалиста шоу «Голос 5» Вадима Капустина. Будет соло под гитару. Начало в 19:00.
Место: Мало-Олонская, 28
Стоимость билета: 1000-1500 рублей
20 августа в Hairy Lemon Pub пройдет фестиваль Good Evening. Барнаульские группы «сыграют на чувствах и нервах». В программе — метал, рок, эгогранж, альтернатива и эксперимент. На сцене: «Тень от Солнца», «Раритет», Русский бильярд», Лена Заринская.
27 августа барнаульцев приглашают на трибьют-концерт, посвященный группе «Король и Шут». Гостям обещают большую программу из лучших песен в «электричестве». Сбор гостей в 18:00, начало в 19:00.
Место: ул. Лазурная 13
Стоимость билета: 300-500 рублей
22 августа в баре «Улисс» будет не только музыка. Как насчет сыграть в детективчик? Собирайте команду от 2 до 10 человек, регистрируйтесь на игру #Эйнштейн Detective Party и проверяйте нервы на прочность. Начало в 19:30.
Место: «Улисс», ул. Шумакова 23А
Стоимость билета: 400 рублей
26 августа в Барнаул приедет композитор, йог и путешественник Степан Христанов. Он расскажет о знакомстве с Шивнатха Мишры в Индиии и особенностями игры на ситаре. На квартирнике прозвучит классическая индийская музыка и авторские композиции. Участников угостят ароматным чаем. Начало в 18:30.
Место: центр «Твой Путь», Интернациональная 48б
Стоимость билета: от 900 до 1600 рублей