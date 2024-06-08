Жители Алтайского края ведут подсчет — сколько жарких дней было в регионе с начала июня.

И это объяснимо — после прохладного мая с ливнями, начала лета с заморозками все соскучились по пляжам. И небесная канцелярия наконец вняла мольбам жителей региона.

Так, 8 июня в Алтайском крае прогнозируется жаркая погода до плюс 28 градусов. В Барнауле — до 25.

Правда, прогнозируются ливни с грозами. Однако направление ветра — правильное, юго-западное.

Ранее сообщалось, что при одном условии столицу перенесут в Сибирь.

Это — наихудший сценарий, при котором климат потеплеет на пять градусов, рассказал климатолог Алексей Кокорин. Для этого среднегодовая температура должна подняться на пять градусов, если сравнивать с концом прошлого века.

Летом в таком мегаполисе, по словам ученого, жить будет просто невозможно. Словно в каменном жарком каменном мешке. Не секрет, что многие москвичи уже сейчас на лето перебираются на дачи — если такие есть. Или снимают их в аренду.

Если климат изменится, то столицей России могут стать города-миллионники Новосибирск или Красноярск.

Самое важное - в нашем Telegram-канале