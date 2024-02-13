Утро началось с затяжной магнитной бури. Геоудары атакуют россиян во время зрелищной части

Геомагнитные возмущения начались ночью и продолжатся днем, указывает "Фонтанка". Первая февральская буря возникла из-за мощных вспышек на Солнце.

И эта магнитная буря будет длиться три дня. Не исключена "зрелищная часть" этого геомагнитного шторма — северное сияние.

Метеозависимым людям лучше приготовиться заранее к космической атаке. Работающим — сделать себе щадящий график.

Здоровье

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы.

Как защититься:

не употреблять алкоголь,

пить больше воды или успокаивающий чай, желательно, — с мятой или мелиссой.

В такие дни лучше всего соблюдать нехитрые правила и тогда космическая атака пройдет незаметней.

Гаджеты

Бури могут вывести из строя электронную технику. В такие дни наблюдаются нарушение связи, а также некачественный телесигнал, а на экране точечно появляются пятна, разукрашенные всеми цветами спектра.

Радиация

Солнечная радиация — электромагнитное и корпускулярное излучение Солнца. Термин не означает радиацию в «бытовом» смысле этого слова (ионизирующее излучение). Однако ВОЗ признала солнечную радиацию достоверным канцерогеном.

До земной поверхности солнечная радиация доходит в виде прямых и рассеянных лучей.

Между тем от Солнца отделилась магнитная нить, связанная с солнечным пятном.

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