Увеличенный маткапитал можно будет получить уже с 1 февраля

Материнский капитал в РФ с февраля будет проиндексирован на 11,9%, сообщает ТАСС . Повышенные выплаты можно получить уже с 1 февраля.

Размер выплаты за первого и второго ребенка составит 587 тыс. рублей и 775,6 тыс. рублей.

Если ранее семья уже оформляла материнский капитал на первенца, то размер социальной выплаты составит 189,5 тыс. рублей. При рождении ребенка единовременное пособие составит 23 тыс. рублей.

Также увеличат минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет с 7,677 тыс. рублей до 8,630 тыс. рублей, но не более 33,281 тыс. рублей. Его смогут оформить как работающие, так и безработные родители.

Подробнее о маткапитале можно прочесть в материале altapress.ru.