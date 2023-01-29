29 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Увеличенный маткапитал можно будет получить уже с 1 февраля

Материнский капитал в РФ с февраля будет проиндексирован на 11,9%, сообщает ТАСС. Повышенные выплаты можно получить уже с 1 февраля.

Младенец в подгузнике.
Младенец в подгузнике.
unsplash.com.

Размер выплаты за первого и второго ребенка составит 587 тыс. рублей и 775,6 тыс. рублей.

Если ранее семья уже оформляла материнский капитал на первенца, то размер социальной выплаты составит 189,5 тыс. рублей. При рождении ребенка единовременное пособие составит 23 тыс. рублей.

Также увеличат минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет с 7,677 тыс. рублей до 8,630 тыс. рублей, но не более 33,281 тыс. рублей. Его смогут оформить как работающие, так и безработные родители.

Подробнее о маткапитале можно прочесть в материале altapress.ru.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость